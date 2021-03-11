***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2021 22:46
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"9 Mart 2021 tarihinde TOGG'dan gelen "Letter of Nomination"la ilgili KAP'ta yaptığımız açıklamamız üzerine yatırımcılarımızdan çeşitli sorular gelmiştir. Yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine bu açıklamanın yapılması gerekliliği doğmuştur.
TOGG'dan gelen "Letter of Nomination" bir satın alma siparişi değildir. "Letter of Nomination" ancak belirli bir zaman planı içinde tasarım ve ürünleştirme dahil belirli şartların yerine getirilmesi halinde satın alma siparişine dönüşebilecektir. "Letter of Nomination"ın satın alma siparişine dönüşebilmesi için TOGG ile şirketimiz arasında satın alma detaylarında ayrıca mutabık kalınması gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917682
BIST
18:051.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,45
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
18:057,4735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0310
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5540
En Düşük
7,4320
18:058,9783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0223
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0340
En Düşük
8,8904
18:05414,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,31
|Açılış
|: 414,45
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,86
En Düşük
413,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|718.537
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 9,98
|
|RTALB
|23,60
|135.979.047
|% 9,97
|
|CASA
|175,30
|2.754.359
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.937.118
|% 9,97
|
|BAKAB
|26,70
|86.294.483
|% -9,98
|
|METUR
|35,66
|41.633.999
|% -9,90
|
|KATMR
|4,51
|517.453.397
|% -9,80
|
|IZMDC
|2,78
|232.731.740
|% -9,74
|
|IZFAS
|7,87
|19.463.863
|% -8,91
|
|SASA
|44,90
|4.195.396.384
|% -3,36
|
|SISE
|7,72
|1.675.678.000
|% 0,39
|
|GARAN
|8,96
|1.271.861.873
|% -2,29
|
|KOZAL
|127,00
|1.265.525.489
|% -1,55
|
|EKGYO
|2,32
|1.058.590.743
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,32
|1.058.590.743
|% -2,52
|
|SISE
|7,72
|1.675.678.000
|% 0,39
|
|DOHOL
|3,48
|667.987.776
|% 2,96
|
|TSKB
|1,70
|327.657.771
|% -0,58
|
|PETKM
|6,26
|896.478.017
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4720
|7,4735
|% -0,41
|
|Euro
|8,9622
|8,9783
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,4234
|10,4757
|% 0,14
|
|Frank
|8,0538
|8,1023
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9873
|1,9973
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-1,49
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,59
|69,59
|1,69
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
-
17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB