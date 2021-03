***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"9 Mart 2021 tarihinde TOGG'dan gelen "Letter of Nomination"la ilgili KAP'ta yaptığımız açıklamamız üzerine yatırımcılarımızdan çeşitli sorular gelmiştir. Yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine bu açıklamanın yapılması gerekliliği doğmuştur.TOGG'dan gelen "Letter of Nomination" bir satın alma siparişi değildir. "Letter of Nomination" ancak belirli bir zaman planı içinde tasarım ve ürünleştirme dahil belirli şartların yerine getirilmesi halinde satın alma siparişine dönüşebilecektir. "Letter of Nomination"ın satın alma siparişine dönüşebilmesi için TOGG ile şirketimiz arasında satın alma detaylarında ayrıca mutabık kalınması gerekmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917682BIST