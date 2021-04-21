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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.04.2021 20:20



***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatımcılarımızdan 02.12.2020 tarihli KAP açıklamamızdaki kapasite artışının gerçekleşip gerçekleşmediği ve yeni yatırımlar planlanıp planlanmadığına dair gelen sorular üzerine iş bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.
02.12.2020 tarihindeki KAP açıklamamızda 2021 yılı ilk çeyreğinde hat sayımızın 12'den 15'e çıkartılacağını belirtmiştik. Bugün itibari ile üretim hattı sayımız 15'e çıkartılmıştır. 2021 yılı içinde üretim hattı sayımıza 2 hat daha eklemeyi planlamış bulunmaktayız.
Bu iki hat yatırımına ek olarak otomotiv sektörüne üretim yapmaya yönelik yeni bir hattın kurulumuna da başlanmıştır.
Çoğunluğu 2021 yılında olmak üzere 2023 yılına kadar bço hizmetlerimiz kapsamında enerji yedekleme sistemleri kurulumu için 50 Milyon TL'lik bir yatırım planlanmıştır.
MIL-STD 461 askeri EMC standardına ve DO-160 Avyonik standardına uygun EMC laboratuvarı kurulumuna başlanmıştır. Laboratuvar bir ay içinde kullanıma hazır hale gelecektir.
Bu ve benzeri yatırımlarla ilgili 2021 yılı ilk çeyreğinde yapılan toplam harcama tutarı yaklaşık 20 Milyon TL'dir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930299


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