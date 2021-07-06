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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.07.2021 13:21



***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 06.07.2021 tarihli kararı ile
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkililerinden Nilgün İçen'in emeklilik sonrası işten ayrılması sebebiyle yerine Özgür Delen'in görevlendirlimesine, Erkan Erdinç'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilisi olarak görevlendirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün yeni yapısının aşağıdaki şekilde olmasına, Mehmet Rıfat Saydı / Mali ve İdari İşler Direktörü / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Ahmet Çetin / Bütçe ve Raporlama Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi Özgür Delen / Muhasebe Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi Erkan Erdinç / Bütçe ve Raporlama Kıdemli Uzmanı / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946883


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