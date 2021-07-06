***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 06.07.2021 tarihli kararı ileŞirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkililerinden Nilgün İçen'in emeklilik sonrası işten ayrılması sebebiyle yerine Özgür Delen'in görevlendirlimesine, Erkan Erdinç'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilisi olarak görevlendirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün yeni yapısının aşağıdaki şekilde olmasına, Mehmet Rıfat Saydı / Mali ve İdari İşler Direktörü / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Ahmet Çetin / Bütçe ve Raporlama Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi Özgür Delen / Muhasebe Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi Erkan Erdinç / Bütçe ve Raporlama Kıdemli Uzmanı / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisikatılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946883BIST