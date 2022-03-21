***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11 Aralık 2021 tarihli KAP açıklamamızda Roitel Telekomünikasyon A.Ş. hisselerinin %52,60'ının 2.000.000 TL bedel karşılığında sermaye artışı yoluyla edinilmesi için 10 Aralık 2021 tarihinde "Sermayeye İştirak ve Pay Sahipleri Sözleşmesi" imzalandığı, işlemin tamamlanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun onayına başvurulduğu duyurulmuştu.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun "E-98966759-050.01.04-16062" sayılı yazısı ile hisse devir işlemine onay verildiği bilgisi tarafımıza ulaşmış olup Roitel Telekomünikasyon A.Ş. şirketinin bağlı ortaklığımız olması için yapılacak kapanış işlemleri süreci devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011743BIST