***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2022 15:55
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 14.06.2022 tarihli kararı ile,
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkililerinden Korhan Şimşek'in işten ayrılması sebebiyle yerine Zeliha Çiçek'in görevlendirilmesine, Bütçe Raporlama Kıdemli Uzmanı İbrahim Anıl Güneş'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilisi olarak görevlendirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün yeni yapısının aşağıdaki şekilde olmasına,
Ad Soyad Ünvan Görev
Mehmet Rıfat Saydı Mali ve İdari İşler Direktörü Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Ahmet Çetin Bütçe ve Raporlama Müdürü Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi
Zeliha Çiçek Muhasebe Müdürü
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi
Kadir Leventoğlu Bütçe ve RaporlamaSüreç Lideri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi
İbrahim Anıl Güneş Bütçe ve Raporlama Kıdemli Uzmanı
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037203
BIST