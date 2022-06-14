***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 14.06.2022 tarihli kararı ile,Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkililerinden Korhan Şimşek'in işten ayrılması sebebiyle yerine Zeliha Çiçek'in görevlendirilmesine, Bütçe Raporlama Kıdemli Uzmanı İbrahim Anıl Güneş'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilisi olarak görevlendirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün yeni yapısının aşağıdaki şekilde olmasına,Ad Soyad Ünvan GörevMehmet Rıfat Saydı Mali ve İdari İşler Direktörü Yatırımcı İlişkileri Bölümü YöneticisiAhmet Çetin Bütçe ve Raporlama Müdürü Yatırımcı İlişkileri Bölümü YetkilisiZeliha Çiçek Muhasebe MüdürüYatırımcı İlişkileri Bölümü YetkilisiKadir Leventoğlu Bütçe ve RaporlamaSüreç LideriYatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisiİbrahim Anıl Güneş Bütçe ve Raporlama Kıdemli UzmanıYatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisikatılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037203BIST