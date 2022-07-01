***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2022 18:26
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.07.2022 (bugün) tarihli toplantısında alınan karar ile Şirketimiz Mali ve İdari İşler Direktörlüğü görevinden ayrılan Mehmet Rıfat Saydı yerine Arda Denizhan'ın Mali İşler Direktörü (CFO) olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040833
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0604
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7867
En Düşük
16,6705
18:0517,4679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0595
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:05974,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,18
|Açılış
|: 974,11
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
975,03
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7497
|16,7669
|% 0,41
|
|Euro
|17,4214
|17,4611
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,1309
|20,2319
|% -0,68
|
|Frank
|17,3351
|17,4396
|% -0,42
|
|Riyal
|4,4513
|4,4736
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|0,91
|
|Altın Gr.
|973
|973
|2,93
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.486
|6.592
|2,00
|
|Yarım
|3.175
|3.223
|1,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.611
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,89
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,19
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,79
|