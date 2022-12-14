***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2022 21:02
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12:265.257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,38
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.220
12:2618,6491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
12:2619,8842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0688
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,8850
En Düşük
19,7315
12:261.083,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.083,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler12:24
|BTCIM
|40,70
|828.456.549
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|88.793.096
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|32.226.273
|% 9,98
|
|RALYH
|48,54
|190.095.411
|% 9,97
|
|GEDIK
|7,63
|23.773.191
|% -20,69
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|SANEL
|14,05
|1.632.702
|% -6,21
|
|KONTR
|171,30
|211.612.994
|% -6,14
|
|KRDMD
|18,75
|5.040.366.491
|% -0,37
|
|THYAO
|143,70
|3.733.887.390
|% -0,21
|
|ASELS
|60,15
|3.411.422.689
|% 1,35
|
|VAKBN
|11,12
|2.768.947.681
|% 5,40
|
|EKGYO
|8,25
|2.748.731.077
|% 4,30
|
|EKGYO
|8,25
|2.748.731.077
|% 4,30
|
|SKBNK
|2,83
|818.148.808
|% 2,54
|
|KRDMD
|18,75
|5.040.366.491
|% -0,37
|
|VAKBN
|11,12
|2.768.947.681
|% 5,40
|
|YKBNK
|11,85
|2.540.188.967
|% 2,60
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6456
|18,6503
|% 0,04
|
|Euro
|19,8699
|19,8756
|% 0,30
|
|Sterlin
|23,0098
|23,1252
|% 0,15
|
|Frank
|20,0171
|20,1377
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9450
|4,9698
|% 0,02
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,85
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|7.245
|7.355
|-10,00
|
|Tam
|7.281
|7.327
|-17,00
|
|Yarım
|3.526
|3.582
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.768
|1.790
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,47
|80,47
|-0,21
|