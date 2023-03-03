***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu, 03.03.2023 tarihinde yaptığı toplantı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri çerçevesi ve Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kararı doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Birkan Erdal, Faik Eken ve Abdurahman Murat Kuloğlu'nun 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmalarına karar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120156BIST