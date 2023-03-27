***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun, Şirketimize 24.03.2023 tarihinde tebliğ edilen 21.03.2023 tarihli ve 17/361 sayılı Kararı'nda SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" II-17.1 sayılı hükümleri çerçevesinde Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu adaylıkları konusunda olumsuz görüş bildirilmeyen Birkan Erdal, Faik Eken ve Abdurahman Murat Kuloğlu'nun Şirketimizin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları hususunu kamuoyunun ve pay sahiplerimizin bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128028BIST