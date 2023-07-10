***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2023 15:31
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 10.07.2023 (bugün) tarihli toplantısında alınan karar ile
Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘İcra Kurulu'nun Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
ADI SOYADI
Serdar Nuri TUNAOĞLU
Ali Sinan TUNAOĞLU
Şakir Yaman TUNAOĞLU
Yavuz BAYİZ
Çağlar GÖĞÜŞ
Eren SARIÇOĞLU
Arda DENİZHAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168907
BIST
'
16:186.275
En Düşük
|Değişim
|: 1,42%
|| 87,66
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
16:1826,0953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0578
|Açılış
|: 26,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
16:1828,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0474
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
16:181.609,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,77
|Açılış
|: 1.609,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler16:18
|EUPWR
|114,40
|1.456.819.567
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|109.858.808
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|37.808.935
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|420.454.158
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.280.937
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,06
|193.486.460
|% -6,40
|
|YAPRK
|115,00
|53.173.055
|% -5,74
|
|AVTUR
|4,73
|9.627.461
|% -3,47
|
|ICUGS
|8,22
|19.805.504
|% -3,29
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|THYAO
|216,70
|6.580.506.778
|% 0,70
|
|ASTOR
|82,30
|6.166.987.049
|% 0,80
|
|EKGYO
|8,39
|3.602.940.235
|% -0,71
|
|ASELS
|61,50
|3.037.029.138
|% 4,15
|
|EREGL
|39,62
|2.876.298.614
|% 1,59
|
|EKGYO
|8,39
|3.602.940.235
|% -0,71
|
|ZOREN
|3,72
|760.787.103
|% 3,33
|
|PETKM
|16,57
|2.459.298.620
|% 4,02
|
|ADESE
|1,75
|244.756.717
|% 8,02
|
|YKBNK
|13,08
|1.512.012.635
|% 0,93
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0892
|26,0953
|% 0,22
|
|Euro
|28,5975
|28,6208
|% 0,17
|
|Sterlin
|33,1977
|33,3642
|% -0,38
|
|Frank
|29,1615
|29,3372
|% -0,11
|
|Riyal
|6,9343
|6,9691
|% 0,21
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-3,64
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.609
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|10.729
|10.891
|-61,00
|
|Tam
|10.408
|10.603
|-63,00
|
|Yarım
|5.204
|5.326
|-31,00
|
|Çeyrek
|2.610
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,96
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,20
|19,22
|-0,12
|
|B. Petrol
|77,92
|77,92
|-0,55
|
Seans Raporu
16:18
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-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 74 artarak (% 0.90 ) 6, 903
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16:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, PETKM
-
16:33XU100
Endeks 6, 275 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 80, 129.00 milyon TL de
-
16:33AKSEN
Yüzde 7.31 oranında artışla 37.58 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 392, 101 adet işlem
-
16:32SAYAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 36.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 801, 254 adet işlem