***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 10.07.2023 (bugün) tarihli toplantısında alınan karar ileŞirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘İcra Kurulu'nun Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.ADI SOYADISerdar Nuri TUNAOĞLUAli Sinan TUNAOĞLUŞakir Yaman TUNAOĞLUYavuz BAYİZÇağlar GÖĞÜŞEren SARIÇOĞLUArda DENİZHANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168907BIST