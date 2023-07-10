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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.07.2023 15:31
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 10.07.2023 (bugün) tarihli toplantısında alınan karar ile
Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘İcra Kurulu'nun Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
ADI SOYADI

Serdar Nuri TUNAOĞLU
Ali Sinan TUNAOĞLU
Şakir Yaman TUNAOĞLU
Yavuz BAYİZ
Çağlar GÖĞÜŞ
Eren SARIÇOĞLU
Arda DENİZHAN





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168907


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