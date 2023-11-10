***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'de Mali İşler Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi unvanlarıyla görev yapmakta olan Sayın Arda Denizhan, Şirketimiz'deki tüm görevlerinden 10.11.2023 tarihi itibarıyla ayrılmıştır. Yerine yapılacak atama ayrıca kamuya duyurulacaktır.Sayın Arda Denizhan'a Şirketimiz'e yapmış olduğu değerli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217068BIST