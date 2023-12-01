***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2023 15:18
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.12.2023 (bugün) tarihli toplantısında alınan karar ile Şirketimiz Mali ve İdari İşler Direktörlüğü görevinden ayrılan Arda Denizhan yerine Ahmet Uğur Şeker' in Mali İşler Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221547
BIST
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15:398.049
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 99,96
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
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8.010
En Yüksek
8.090
15:3928,9215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0483
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
15:3931,4898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 31,4000
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|Önceki Kapanış
|: 31,4000
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31,6026
En Düşük
31,3888
15:391.895,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,63
|Açılış
|: 1.895,22
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|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
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1.908,85
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler15:37
|BURVA
|86,35
|30.909.171
|% 10,00
|
|HEDEF
|31,46
|30.167.035
|% 10,00
|
|BALAT
|28,60
|2.209.853
|% 10,00
|
|KLNMA
|40,70
|2.006.088
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|140.502.906
|% 9,99
|
|AVGYO
|9,82
|43.504.861
|% -9,99
|
|LIDER
|159,40
|289.463.859
|% -9,33
|
|HURGZ
|4,73
|156.876.765
|% -8,86
|
|KNFRT
|23,00
|24.781.159
|% -8,73
|
|TERA
|40,50
|23.783.906
|% -8,45
|
|THYAO
|258,50
|7.251.250.306
|% 2,99
|
|BINHO
|305,00
|3.463.354.061
|% 3,65
|
|YKBNK
|19,85
|2.942.065.261
|% 3,39
|
|SASA
|51,20
|2.850.469.420
|% 2,65
|
|ISCTR
|22,20
|2.657.110.536
|% 3,54
|
|YKBNK
|19,85
|2.942.065.261
|% 3,39
|
|ISCTR
|22,20
|2.657.110.536
|% 3,54
|
|EKGYO
|7,41
|607.851.814
|% 0,54
|
|AKBNK
|35,12
|2.595.208.994
|% 4,40
|
|HEKTS
|22,66
|1.346.445.386
|% 1,61
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9104
|28,9186
|% 0,16
|
|Euro
|31,4840
|31,4965
|% 0,01
|
|Sterlin
|36,4698
|36,6527
|% 0,35
|
|Frank
|32,8832
|33,0813
|% 0,15
|
|Riyal
|7,6834
|7,7219
|% 0,13
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,09
|25,12
|% 0,66
|
|Platin
|924,64
|929,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|989,07
|994,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,73
|80,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,01
|2.035,29
|% 0,66
|