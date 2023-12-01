***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 01.12.2023 (bugün) tarihli toplantısında alınan karar ile Şirketimiz Mali ve İdari İşler Direktörlüğü görevinden ayrılan Arda Denizhan yerine Ahmet Uğur Şeker' in Mali İşler Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221547BIST