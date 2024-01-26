***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2024 19:23
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hasar restorasyonu ile ilgili yetkili firma çalışmalarına 18.01.2024 tarihinde başlamış olup, öncelik planına göre ortam/makina temizlik ve restorasyon çalışmalarını yürütmektedir. Hammadde deposundaki hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup, üretim akışını etkileyecek veya ikame edilmeyecek bir hasar oluşmadığı tespit edilmiştir. Otomotiv iş koluna ait tüm bölümler faaliyete geçmiştir. Elektronik Kart Üretim iş kolunda kalan bölümlerin faaliyete geçmeleri için çalışmalar plana uygun şekilde devam etmektedir. Bu iş kolundaki müşterilerimizi mağdur etmemek için ayrıca gerekli önlemler alınmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243120
BIST
'
18:058.346
En Düşük
|Değişim
|: 2,16%
|| 176,39
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.348
18:0530,2874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0450
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1899
18:0532,9725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0892
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6800
18:051.964,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,32
|Açılış
|: 1.964,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TARKM
|742,50
|682.818.275
|% 10,00
|
|ORMA
|149,70
|8.248.743
|% 9,99
|
|DIRIT
|19,82
|9.443.437
|% 9,99
|
|KBORU
|138,80
|300.280.491
|% 9,98
|
|VAKFN
|5,84
|202.369.666
|% 9,98
|
|SEKUR
|9,11
|4.737.383
|% -65,65
|
|TERA
|40,58
|104.695.044
|% -9,98
|
|YAYLA
|11,30
|29.018.479
|% -9,96
|
|GZNMI
|31,00
|41.978.016
|% -7,41
|
|SAMAT
|50,60
|243.360.624
|% -6,81
|
|THYAO
|260,00
|11.688.369.435
|% 3,07
|
|EKGYO
|10,29
|5.400.773.109
|% 7,08
|
|GUBRF
|148,00
|4.314.698.877
|% 6,47
|
|TCELL
|69,00
|4.251.237.955
|% 3,06
|
|EREGL
|43,30
|4.136.127.441
|% 1,12
|
|EKGYO
|10,29
|5.400.773.109
|% 7,08
|
|QUAGR
|4,08
|1.821.004.317
|% -5,34
|
|ZOREN
|4,51
|815.222.908
|% 2,04
|
|YKBNK
|21,76
|3.854.174.842
|% 0,28
|
|ISCTR
|25,30
|3.804.174.814
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2791
|30,2874
|% 0,15
|
|Euro
|32,9286
|32,9725
|% 0,27
|
|Sterlin
|38,3945
|38,5870
|% 0,17
|
|Frank
|34,9150
|35,1253
|% 0,49
|
|Riyal
|8,0525
|8,0929
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,74
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|915,40
|917,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,21
|963,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.016,73
|2.017,08
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ONCSM
Yüzde 6.59 oranında artışla 189.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 383, 126 adet işlem
-
17:57TGSAS
Yüzde 5.80 oranında artışla 31.72 lira fiyatla işlem gören hissede 210, 907 adet işlem
-
17:56HUNER
Yüzde 9.94 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 261, 784 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 8, 343 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 11 üstünde . İşlem hacmi 99, 645.00 milyon TL de
-
17:55EKGYO
Yüzde 7.49 oranında artışla 10.33 lira fiyatla işlem gören hissede 494, 023, 071 adet işlem