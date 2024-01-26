***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHasar restorasyonu ile ilgili yetkili firma çalışmalarına 18.01.2024 tarihinde başlamış olup, öncelik planına göre ortam/makina temizlik ve restorasyon çalışmalarını yürütmektedir. Hammadde deposundaki hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup, üretim akışını etkileyecek veya ikame edilmeyecek bir hasar oluşmadığı tespit edilmiştir. Otomotiv iş koluna ait tüm bölümler faaliyete geçmiştir. Elektronik Kart Üretim iş kolunda kalan bölümlerin faaliyete geçmeleri için çalışmalar plana uygun şekilde devam etmektedir. Bu iş kolundaki müşterilerimizi mağdur etmemek için ayrıca gerekli önlemler alınmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243120BIST