***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 18.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Sn. Yaman Tunaoğlu' nun 18.03.2024 tarihi itibarıyla genel müdürlük görevinden ayrılması sebebiyle, Sn. Bora Tuncer'in 18.03.2024 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak atanmasına ve Sn. Yaman Tunaoğlu' nun şirketimizde üst düzey yönetici ve murahhas yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etmesine karar verilmiştir.Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Tuncer, 2015 yılında Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamladı. Sn. Tuncer hali hazırda Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme Doktora programı kapsamında akademik eğitimini sürdürmektedir.Tuncer kariyerinde bağımsız denetim, finans, ticari ve satış operasyonları ve bölgesel liderlik (CEO) gibi çeşitli deneyimlere sahiptir. 1994-2003 yılları arasında Deloitte Türkiye Ofisinde üstlendiği görevlerin ardından, 2003 yılında Schneider Electric'e katıldı. 2016-2023 döneminde Schneider Electric Türkiye, Orta Asya, Pakistan ve Kazakistan Bölge Başkanlığı görevini üstlenmiş olan Tuncer bu dönemde Schneider Electric'in geleneksel bir ürün ve donanım şirketinden teknolojileri, yazılımları ve hizmetleri entegre bir şekilde sunan, dijital dönüşüme yön veren bir çözüm ortağına dönüşme yolculuğuna liderlik etmiştir.Son görevi olan Schneider Electric Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Dijital Dönüşüm Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevinde Pasifik, Hindistan, Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika'da yaklaşık 95 ülkeyi kapsayan bölgenin transformasyonundan sorumlu olarak çalışıp, bu doğrultuda mevcut iş modellerinin standardizasyonu ve transformasyonuna ilişkin çalışmalar yürütmüş, yazılım ve dijital servislerde büyüme, veri ve teknoloji destekli iş alanlarında stratejilerinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesine öncülük etmiştir.Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMI), E-Mobilite Derneği ve İMSAD-Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği yönetim kurulu üyeliklerini üstlenmekte olan Bora Tuncer aynı zamanda TÜSİAD üyesidir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259433BIST