***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Şirketimize 28.03.2023 (bugün) tarihinde tebliğ edilen 25.03.2024 tarihli yazısında özetle SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde- Sayın Birkan ERDAL ve Sayın Faik EKEN'in bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylıkları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine,- Şirketimizde hâlihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Abdurrahman Murat KULOĞLU'nun görev süresinin bir yıla kadar uzatılmasına ilişkin talebimizin olumlu karşılanmasınakarar verildiği bildirilmiştir.Sayın Abdurrahman Murat KULOĞLU Tebliğ ile belirlenen bağımsızlık kriterlerini, ‘Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olma' koşulu dışında taşımakta olup mesleki kariyeri, finans alanındaki tecrübesi, Şirketteki 6 yıllık görevi dolayısıyla Şirketin kurumsal hafızasına hâkimiyeti ile Şirketin mevcut ve potansiyel faaliyetlerine bağımsız olarak katkı düzeyi dikkate alınarak Tebliğ'in 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında 1 Ocak 2023–31 Aralık 2023 hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olacaktır.Bu itibarla Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sayın Birkan ERDAL, Sayın Faik EKEN ve Sayın Abdurahman Murat KULOĞLU'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları hususunu kamuoyunun ve pay sahiplerimizin bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263646BIST