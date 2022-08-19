***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2022, 30.06.2022, 05.07.2022, 04.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıKarel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiÖncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)11,4727Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih30/06/2022Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuAk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi22/08/2022Başlangıç Saati09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi05/09/2022Bitiş Saati17:00Konuya İlişkin Özel ŞartlarAçıklamalarŞirketimizin 30.06.2022 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Şirketimiz sermayesinin % 40'ına ve oy haklarının % 55,55'ine tekabül eden 80.000.000 adet payın 30.06.2022 tarihinde Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Öncü Girişim) tarafından devralınması ve söz konusu devir sonucunda yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunun seçimine yönelik aday gösterme hakkını veren (A) grubu imtiyazlı payların da iktisap edilmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) II-26.1 sayılı ‘Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ("Tebliğ") 11 inci maddesi kapsamında Öncü Girişim açısından pay alım teklifi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.Bu itibarla Tebliğ hükümleri kapsamında, ‘Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle Öncü Girişim tarafından 05.07.2022 tarihinde Kurul'a yapılan başvurunun olumlu karşılandığı hususu 18.08.2022 tarihli ve 2022/42 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur.Yapılan duyuruya istinaden Şirketimiz paylarına yönelik olarak pay alım teklifinde zorunlu pay alım teklif fiyatı, 11,4727 TL olarak kesinleşmiş olup zorunlu pay alım teklifi 22.08.2022–05.09.2022 tarihleri arasında Öncü Girişim tarafından yapılacaktır.Kurul tarafından onaylanan zorunlu pay alım teklifi bilgi formu ile pay alım teklifi talep formu, işbu özel durum açıklaması ekinde yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmakta olup ayrıca Şirketimizin https://www.karel.com.tr/ ve zorunlu pay alım teklifine aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin https://www.akyatirim.com.tr/ uzantılı internet sitelerinde ilan edilecektir.Öncü Girişim tarafından 22.08.2022–05.09.2022 tarihleri arasında yapılacak pay alım teklifine icabet etmek isteyen yatırımcılarımız açısından izlenmesi gereken prosedürler, pay alım teklifi bilgi formu ile pay alım teklifi talep formunda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057286BIST