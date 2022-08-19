***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
19.08.2022 18:54
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2022, 30.06.2022, 05.07.2022, 04.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
11,4727
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
30/06/2022
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
22/08/2022
Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
05/09/2022
Bitiş Saati
17:00
Konuya İlişkin Özel Şartlar
-
Açıklamalar
Şirketimizin 30.06.2022 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Şirketimiz sermayesinin % 40'ına ve oy haklarının % 55,55'ine tekabül eden 80.000.000 adet payın 30.06.2022 tarihinde Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Öncü Girişim) tarafından devralınması ve söz konusu devir sonucunda yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunun seçimine yönelik aday gösterme hakkını veren (A) grubu imtiyazlı payların da iktisap edilmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) II-26.1 sayılı ‘Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ("Tebliğ") 11 inci maddesi kapsamında Öncü Girişim açısından pay alım teklifi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Bu itibarla Tebliğ hükümleri kapsamında, ‘Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle Öncü Girişim tarafından 05.07.2022 tarihinde Kurul'a yapılan başvurunun olumlu karşılandığı hususu 18.08.2022 tarihli ve 2022/42 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur.
Yapılan duyuruya istinaden Şirketimiz paylarına yönelik olarak pay alım teklifinde zorunlu pay alım teklif fiyatı, 11,4727 TL olarak kesinleşmiş olup zorunlu pay alım teklifi 22.08.2022–05.09.2022 tarihleri arasında Öncü Girişim tarafından yapılacaktır.
Kurul tarafından onaylanan zorunlu pay alım teklifi bilgi formu ile pay alım teklifi talep formu, işbu özel durum açıklaması ekinde yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmakta olup ayrıca Şirketimizin https://www.karel.com.tr/ ve zorunlu pay alım teklifine aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin https://www.akyatirim.com.tr/ uzantılı internet sitelerinde ilan edilecektir.
Öncü Girişim tarafından 22.08.2022–05.09.2022 tarihleri arasında yapılacak pay alım teklifine icabet etmek isteyen yatırımcılarımız açısından izlenmesi gereken prosedürler, pay alım teklifi bilgi formu ile pay alım teklifi talep formunda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057286
BIST