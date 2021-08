***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 58.320.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 7.573.595,308 18.398.953,758 242,93552 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 24.614.184,886 59.796.600,042 242,93552 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 NâmaC Grubu, KAREL, TREKREL00019 26.132.219,806 63.484.446,200 242,93552 C Grubu C Grubu, KAREL, TREKREL00019 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 58.320.000 141.680.000,000 242,93552İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 126.523.896,78Özel Fonlar (TL) 11.606.949,14Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 3.549.154,08Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 26.08.2021SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 26.08.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz 06.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizin 58.320.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle % 242,93553 oranında ve bedelsiz olarak artırılarak 200.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına, sermayeye eklenecek olan 141.680.000,00 TL'nin 11.606.949,14 TL'si Özel fonlardan, 3.549.154,08 TL'si Diğer sermaye yedeklerinden ve 5.063.279,36 TL'si 2005 yılı karından ayrılan, 5.746.903,12 TL'si 2006 yılı karından ayrılan, 654.249,40 TL'si 2007 karından ayrılan, 2.310.780,64 TL'si 2008 yılı karından ayrılan, 13.607.265,08 TL'si 2009 yılı karından ayrılan, 16.746.559,05 TL'si 2010 yılı karından ayrılan, 10.860.202,97 TL'si 2011 yılı karından ayrılan, 3.726.008,50 TL'si 2012 yılı karından ayrılan, 173.503,92 TL'si 2013 yılı karından ayrılan, 8.720.381,60 TL'si 2014 yılı karından ayrılan, 5.743.455,21 TL'si 2015 yılı karından ayrılan, 33.141.626,46 TL'si 2017 yılı karından ayrılan, 20.029.681,47 TL'si 2018 yılı karından ayrılan Olağanüstü yedeklerden karşılanacak şekilde ve dağıtımının bedelsiz pay şeklinde olmasına karar verilmişti. Bu kapsamda bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan değişiklik tasarısına uygun olarak değiştirilmesi amacıyla SPK'ya yapılan başvurunun onaylandığı SPK'nın 26.08.2021 tarih ve 2021/42 sayılı bülteninden öğrenilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Değişiklik tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960723BIST