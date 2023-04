***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.09.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 200.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 402.942.765,175Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 25.972.549,065 26.354.704,629 101,47138 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 Nâma A Grubu, KARE3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKREL00037B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 44.000.000 44.647.408,339 101,47138 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 Nâma B Grubu, KARE2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKREL00029C Grubu, KAREL, TREKREL00019 130.027.450,935 131.940.652,207 101,47138 1,00 C Grubu C Grubu, KAREL, TREKREL00019 Hamiline C Grubu, KAREL(RÜÇHAN), TRRKREL00011 200.112,086Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 200.000.000 202.942.765,175 101,47138 200.112,086Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullanmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde ana hissedarımız Öncü Girişim'in satın alma taahhüdü bulunmaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 27.12.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 10.01.2023Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.03.2023SPK Başvuru Tarihi 26.09.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 23.12.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 29.12.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 28.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 12.04.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili 12.04.2023 (bugün) tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.