***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
22.08.2023 18:23
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'in sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite raporu ekte pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188370
BIST
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18:057.771
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -25,35
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.691
En Yüksek
7.903
18:0527,2065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0644
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
18:0529,5582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0419
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
18:051.659,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,74
|Açılış
|: 1.659,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PLTUR
|16,72
|280.208.130
|% 10,00
|
|PKENT
|150,70
|96.323.792
|% 10,00
|
|KUYAS
|47,52
|205.318.944
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.065.796
|% 10,00
|
|EGPRO
|160,60
|159.201.790
|% 10,00
|
|INGRM
|861,10
|20.220.350
|% -9,99
|
|EUYO
|15,07
|16.913.993
|% -9,98
|
|EUKYO
|12,47
|15.642.466
|% -9,96
|
|HKTM
|73,75
|342.192.469
|% -9,95
|
|GSDDE
|9,25
|188.526.808
|% -9,93
|
|TUPRS
|139,00
|13.738.910.168
|% -0,50
|
|THYAO
|254,90
|12.206.465.454
|% -1,58
|
|EREGL
|44,58
|7.958.220.256
|% -0,93
|
|TCELL
|58,75
|6.688.912.716
|% 3,34
|
|KOZAL
|27,40
|6.188.069.732
|% 3,40
|
|YKBNK
|15,46
|5.523.268.581
|% -3,44
|
|ZOREN
|4,98
|1.653.902.391
|% 0,40
|
|EKGYO
|8,90
|2.659.732.555
|% -1,44
|
|SKBNK
|3,95
|1.186.042.641
|% -2,23
|
|KOZAL
|27,40
|6.188.069.732
|% 3,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1742
|27,2270
|% 0,31
|
|Euro
|29,5388
|29,5543
|% -0,15
|
|Sterlin
|34,5349
|34,7081
|% 0,04
|
|Frank
|30,7874
|30,9729
|% 0,04
|
|Riyal
|7,2293
|7,2655
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|2,42
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|6,35
|
|Cumhuriyet
|11.419
|11.591
|48,00
|
|Tam
|11.208
|11.319
|73,00
|
|Yarım
|5.621
|5.686
|37,00
|
|Çeyrek
|2.802
|2.843
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,45
|20,47
|0,12
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AVTUR
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 204, 621 adet işlem
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17:58SEKUR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 170, 219 adet işlem
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17:57BFREN
Yüzde 4.73 oranında artışla 6, 923.80 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 385 adet işlem
-
17:56VKFYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 918 adet işlem
-
17:55KOZAL
Yüzde 4.68 oranında artışla 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 824, 248 adet işlem