***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
31.10.2023 19:54
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.10.2023 (bugün) tarihli toplantısında, özetle
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.09.2023 tarihli Kararı ekinde onaylanan ve kamuya açıklanan
'19.09.2023 Tarihli Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu'
nun işbu özel durum açıklamamızın ekinde yer alan
"31.10.2023 tarihli ‘Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu"
olarak güncellenmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212704
BIST