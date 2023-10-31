***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.09.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.10.2023 (bugün) tarihli toplantısında, özetleŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.09.2023 tarihli Kararı ekinde onaylanan ve kamuya açıklanan'19.09.2023 Tarihli Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu'nun işbu özel durum açıklamamızın ekinde yer alan"31.10.2023 tarihli ‘Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu"olarak güncellenmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212704BIST