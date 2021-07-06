***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2021 13:26
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mehmet Rıfat Saydı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 02.06.2008 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205250 - 700648
Ahmet Çetin Bütçe ve Raporlama Müdürü 02.06.2008 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 205277
Özgür Delen Muhasebe Müdürü 06.07.2021 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr - -
Erkan Erdinç Bütçe ve Raporlama Kıdemli Uzmanı 06.07.2021 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946886
BIST
14:001.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
14:008,6700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0056
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
14:0010,2940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 10,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
14:00503,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,43
|Açılış
|: 503,70
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler14:00
|EDATA
|7,26
|18.888.465
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|135.850.098
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.912.993
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.079.939
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,18
|5.909.199
|% -6,24
|
|GARAN
|8,70
|865.197.556
|% 0,69
|
|THYAO
|14,10
|418.102.600
|% -0,14
|
|KOZAL
|111,00
|317.203.890
|% -0,36
|
|EREGL
|18,28
|304.552.436
|% 0,33
|
|AKBNK
|5,45
|300.764.989
|% 0,18
|
|GARAN
|8,70
|865.197.556
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,24
|208.539.616
|% 0,45
|
|ODAS
|1,92
|129.376.967
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,31
|84.651.689
|% 1,55
|
|AKBNK
|5,45
|300.764.989
|% 0,18
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6672
|8,6700
|% 0,06
|
|Euro
|10,2432
|10,2940
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,9671
|12,0271
|% 0,02
|
|Frank
|9,3548
|9,4111
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3039
|2,3155
|% -0,00
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|16,34
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,43
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|28,00
|
|Tam
|3.312
|3.397
|26,08
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|12,61
|
|Çeyrek
|803
|822
|6,31
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,04
|
|B. Petrol
|77,39
|77,39
|0,23
|