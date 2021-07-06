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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.07.2021 13:26



***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mehmet Rıfat Saydı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 02.06.2008 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205250 - 700648
Ahmet Çetin Bütçe ve Raporlama Müdürü 02.06.2008 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 205277
Özgür Delen Muhasebe Müdürü 06.07.2021 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr - -
Erkan Erdinç Bütçe ve Raporlama Kıdemli Uzmanı 06.07.2021 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946886


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EDATA 7,26 18.888.465 % 10,00  
GWIND 3,74 135.850.098 % 10,00  
SELVA 6,49 18.912.993 % 10,00  
TKURU 239,10 7.909.796 % 9,98  
EUKYO 7,92 6.079.939 % 9,96  
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Frank 9,3548 9,4111 % -0,04  
Riyal 2,3039 2,3155 % -0,00  
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Altın Ons 1.808 1.808 16,34  
Altın Gr. 504 504 4,43  
Cumhuriyet 3.330 3.380 28,00  
Tam 3.312 3.397 26,08  
Yarım 1.601 1.643 12,61  
Çeyrek 803 822 6,31  
Gümüş.Ons 26,60 26,64 0,15  
Gümüş Gr. 7,41 7,42 0,04  
B. Petrol 77,39 77,39 0,23  
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