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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.07.2022 13:34
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet Çetin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Bütçe ve Raporlama Müdürü 21.07.2022 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205277 - 923199
Zeliha Çiçek Muhasebe Müdürü 14.06.2022 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr - -
Kadir Leventoğlu Bütçe ve Raporlama Süreç Lideri 04.04.2022 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr - -
İbrahim Anıl Güneş Bütçe ve Raporlama Kıdemli Uzmanı 14.06.2022 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049192


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KRPLS 5,65 549.693.856 % 9,92  
BEYAZ 11,20 18.814.226 % 9,91  
IHGZT 0,78 30.472.731 % 9,86  
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Dolar 17,8431 17,8488 % -0,41  
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Sterlin 21,6420 21,7505 % -0,60  
Frank 18,6291 18,7413 % -0,42  
Riyal 4,7342 4,7579 % -0,55  
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14:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.761 1.761 5,58  
Altın Gr. 1.009 1.009 -3,14  
Cumhuriyet 6.699 6.800 -10,00  
Tam 6.710 6.780 -54,00  
Yarım 3.270 3.315 -26,00  
Çeyrek 1.640 1.657 -13,00  
Gümüş.Ons 20,01 20,04 0,02  
Gümüş Gr. 11,47 11,49 -0,07  
B. Petrol 104 104 2,31  
Seans Raporu 14:30
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