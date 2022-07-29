***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.07.2022 13:34
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet Çetin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Bütçe ve Raporlama Müdürü 21.07.2022 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205277 - 923199
Zeliha Çiçek Muhasebe Müdürü 14.06.2022 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr - -
Kadir Leventoğlu Bütçe ve Raporlama Süreç Lideri 04.04.2022 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr - -
İbrahim Anıl Güneş Bütçe ve Raporlama Kıdemli Uzmanı 14.06.2022 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049192
BIST
14:302.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 28,87
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.576
En Düşük
2.539
14:3017,8488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0735
|Açılış
|: 17,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
14:3018,2735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0029
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
14:301.009,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.009,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler14:30
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|549.693.856
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.814.226
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|30.472.731
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|11.334.101
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,06
|37.145.898
|% -7,83
|
|DOBUR
|59,85
|9.581.818
|% -7,78
|
|THYAO
|49,92
|1.599.825.431
|% 0,44
|
|FROTO
|302,50
|1.008.224.100
|% 6,14
|
|TUPRS
|263,10
|754.843.967
|% 2,25
|
|SISE
|21,50
|741.278.084
|% 1,22
|
|AKBNK
|8,57
|691.704.818
|% 0,71
|
|EKGYO
|3,08
|551.867.495
|% -2,22
|
|SKBNK
|1,66
|206.757.154
|% 3,11
|
|YKBNK
|4,73
|540.408.203
|% 1,94
|
|KRPLS
|5,65
|549.693.856
|% 9,92
|
|AKBNK
|8,57
|691.704.818
|% 0,71
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8431
|17,8488
|% -0,41
|
|Euro
|18,2571
|18,2735
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,6420
|21,7505
|% -0,60
|
|Frank
|18,6291
|18,7413
|% -0,42
|
|Riyal
|4,7342
|4,7579
|% -0,55
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|5,58
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|6.699
|6.800
|-10,00
|
|Tam
|6.710
|6.780
|-54,00
|
|Yarım
|3.270
|3.315
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.657
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,04
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,31
|