***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAhmet Çetin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Bütçe ve Raporlama Müdürü 21.07.2022 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205277 - 923199Zeliha Çiçek Muhasebe Müdürü 14.06.2022 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr - -Kadir Leventoğlu Bütçe ve Raporlama Süreç Lideri 04.04.2022 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr - -İbrahim Anıl Güneş Bütçe ve Raporlama Kıdemli Uzmanı 14.06.2022 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049192BIST