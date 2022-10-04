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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.10.2022 23:08
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 25972549.065 TRY 12,99 Oy Kullanmada İmtiyazlı İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 44000000 TRY 42,21 Oy Kullanmada İmtiyazlı İşlem Görmüyor
C Hamiline 1 TRY 130027450.935 TRY 44,80 Yok İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurumsal İletişim Çözümleri 7907000 7907000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Karel İletişim Hizmetleri A.Ş. Telekomünikasyon Hizmetleri 3586500 1886500 TRY 52,60 Bağlı Ortaklık
Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Otomotiv Elektroniği 4000000 3000000 TRY 75 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067279


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SEKFK 8,37 40.673.591 % 9,99  
DERHL 4,41 103.486.450 % 9,98  
DAPGM 43,88 48.580.543 % 9,97  
SASA 78,40 3.414.181.163 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5699 18,5843 % 0,18  
Euro 18,5363 18,6023 % 2,06  
Sterlin 21,2368 21,3433 % 1,43  
Frank 18,8827 18,9964 % 1,42  
Riyal 4,9251 4,9498 % 0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.726 26,01  
Altın Gr. 1.030 1.030 16,25  
Cumhuriyet 6.812 6.915 129,00  
Tam 6.865 6.967 94,00  
Yarım 3.345 3.404 47,00  
Çeyrek 1.676 1.702 23,00  
Gümüş.Ons 21,03 21,06 0,34  
Gümüş Gr. 12,55 12,57 0,20  
B. Petrol 91,57 91,57 2,71  
Seans Raporu 18:05
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