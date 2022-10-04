***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 25972549.065 TRY 12,99 Oy Kullanmada İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 44000000 TRY 42,21 Oy Kullanmada İmtiyazlı İşlem GörmüyorC Hamiline 1 TRY 130027450.935 TRY 44,80 Yok İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTelesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurumsal İletişim Çözümleri 7907000 7907000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkKarel İletişim Hizmetleri A.Ş. Telekomünikasyon Hizmetleri 3586500 1886500 TRY 52,60 Bağlı OrtaklıkDaiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Otomotiv Elektroniği 4000000 3000000 TRY 75 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067279BIST