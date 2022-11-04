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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.11.2022 20:03
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 25972549.065 TRY 12,99 Oy Kullanmada İmtiyazlı İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 44000000 TRY 22,00 Oy Kullanmada İmtiyazlı İşlem Görmüyor
C Hamiline 1 TRY 130027450.935 TRY 65,01 Yok İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077015


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 3,41 284.088.600 % 10,00  
INVEO 25,74 252.147.178 % 10,00  
MIATK 83,15 60.269.833 % 9,99  
ISDMR 27,96 350.923.718 % 9,99  
CONSE 9,04 403.995.243 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6153 18,6183 % 0,02  
Euro 18,4752 18,5004 % 1,78  
Sterlin 20,9722 21,0774 % 1,28  
Frank 18,5885 18,7004 % 1,62  
Riyal 4,9385 4,9633 % 0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.674 1.674 44,37  
Altın Gr. 1.001 1.002 26,09  
Cumhuriyet 6.651 6.752 135,00  
Tam 6.693 6.774 140,00  
Yarım 3.261 3.314 70,00  
Çeyrek 1.636 1.657 36,00  
Gümüş.Ons 20,74 20,78 1,28  
Gümüş Gr. 12,40 12,43 0,76  
B. Petrol 98,31 98,31 3,64  
Seans Raporu 18:05
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