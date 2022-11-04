***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 25972549.065 TRY 12,99 Oy Kullanmada İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 44000000 TRY 22,00 Oy Kullanmada İmtiyazlı İşlem GörmüyorC Hamiline 1 TRY 130027450.935 TRY 65,01 Yok İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077015BIST