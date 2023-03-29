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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.03.2023 15:19
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet Çetin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Bütçe ve Raporlama Müdürü 21.07.2022 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205277 - 923199
Arda Denizhan Mali İşler Direktörü 28.03.2023 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 52327253.694 TRY 12,99 Oy Kullanmada İmtiyazlı İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 88647408.339 TRY 22,00 Oy Kullanmada İmtiyazlı İşlem Görmüyor
C Hamiline 1 TRY 261968103.142 TRY 65,01 Yok İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129253


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EKSUN 71,50 4.019.516 % 10,00  
RODRG 55,55 18.298.519 % 10,00  
CEOEM 15,51 22.272.495 % 10,00  
EMNIS 42,90 1.924.918 % 10,00  
BEYAZ 17,61 65.278.668 % 9,99  
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Dolar 19,1361 19,1394 % 0,12  
Euro 20,7641 20,7850 % 0,26  
Sterlin 23,4876 23,6054 % -0,14  
Frank 20,7103 20,8350 % 0,02  
Riyal 5,0810 5,1064 % 0,10  
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16:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.963 1.963 -10,78  
Altın Gr. 1.208 1.209 -4,70  
Cumhuriyet 8.150 8.274 -26,00  
Tam 8.172 8.261 -70,00  
Yarım 4.006 4.042 -34,00  
Çeyrek 2.003 2.021 -17,00  
Gümüş.Ons 23,17 23,20 -0,14  
Gümüş Gr. 14,26 14,28 -0,07  
B. Petrol 78,78 78,78 0,64  
Seans Raporu 16:30
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