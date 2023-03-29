***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAhmet Çetin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Bütçe ve Raporlama Müdürü 21.07.2022 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205277 - 923199Arda Denizhan Mali İşler Direktörü 28.03.2023 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 52327253.694 TRY 12,99 Oy Kullanmada İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 88647408.339 TRY 22,00 Oy Kullanmada İmtiyazlı İşlem GörmüyorC Hamiline 1 TRY 261968103.142 TRY 65,01 Yok İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129253BIST