***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.11.2023 18:32
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yıldıray Sarıçam Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.11.2023 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans No:211162), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans No:702485)
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ABDURRAHMAN NOYAN DİNÇEL Satış Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Satış Direktörü
CANER ÇINAR Kalite Direktörü Mühendis Kalite Güvence Direktörü
GÖKHAN YAZICI Stratejik Planlama ve Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Stratejik Planlama Lideri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217078
BIST