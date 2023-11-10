***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoYıldıray Sarıçam Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.11.2023 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans No:211162), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans No:702485)Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerABDURRAHMAN NOYAN DİNÇEL Satış Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Satış DirektörüCANER ÇINAR Kalite Direktörü Mühendis Kalite Güvence DirektörüGÖKHAN YAZICI Stratejik Planlama ve Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Stratejik Planlama Liderihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217078BIST