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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.12.2023 15:36
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ABDURRAHMAN NOYAN DİNÇEL Satış Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Satış Direktörü
CANER ÇINAR Kalite Direktörü Mühendis Kalite Güvence Direktörü
GÖKHAN YAZICI Stratejik Planlama ve Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Stratejik Planlama Lideri
AHMET UĞUR ŞEKER Mali İşler Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221550


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BURVA 86,35 30.844.409 % 10,00  
HEDEF 31,46 30.099.491 % 10,00  
BALAT 28,60 2.209.853 % 10,00  
KLNMA 40,70 2.006.088 % 10,00  
AZTEK 148,60 140.455.948 % 9,99  
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Dolar 28,9104 28,9186 % 0,16  
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Sterlin 36,4679 36,6508 % 0,35  
Frank 32,8884 33,0865 % 0,17  
Riyal 7,6833 7,7218 % 0,13  
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15:37 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,15 25,18 % 0,66  
Platin 927,29 929,58 % 0,66  
Paladyum 997,18 1.002,05 % 0,66  
Brent Pet. 80,98 80,98 % 0,66  
Altın Ons 2.037,77 2.038,06 % 0,66  
Seans Raporu 15:37
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