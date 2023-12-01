***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerABDURRAHMAN NOYAN DİNÇEL Satış Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Satış DirektörüCANER ÇINAR Kalite Direktörü Mühendis Kalite Güvence DirektörüGÖKHAN YAZICI Stratejik Planlama ve Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Stratejik Planlama LideriAHMET UĞUR ŞEKER Mali İşler Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221550BIST