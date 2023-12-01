***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.12.2023 15:36
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ABDURRAHMAN NOYAN DİNÇEL Satış Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Satış Direktörü
CANER ÇINAR Kalite Direktörü Mühendis Kalite Güvence Direktörü
GÖKHAN YAZICI Stratejik Planlama ve Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Stratejik Planlama Lideri
AHMET UĞUR ŞEKER Mali İşler Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221550
BIST
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15:398.049
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 99,96
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.010
En Yüksek
8.090
15:3928,9215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0483
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
15:3931,4898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3888
15:391.895,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,63
|Açılış
|: 1.895,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.908,85
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler15:37
|BURVA
|86,35
|30.844.409
|% 10,00
|
|HEDEF
|31,46
|30.099.491
|% 10,00
|
|BALAT
|28,60
|2.209.853
|% 10,00
|
|KLNMA
|40,70
|2.006.088
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|140.455.948
|% 9,99
|
|AVGYO
|9,82
|43.504.861
|% -9,99
|
|LIDER
|159,10
|288.916.312
|% -9,50
|
|HURGZ
|4,73
|156.454.720
|% -8,86
|
|KNFRT
|23,06
|24.027.163
|% -8,49
|
|IZINV
|43,42
|9.252.430
|% -8,44
|
|THYAO
|258,25
|7.226.086.150
|% 2,89
|
|BINHO
|302,75
|3.409.318.593
|% 2,89
|
|YKBNK
|19,82
|2.901.025.148
|% 3,23
|
|SASA
|51,10
|2.834.799.308
|% 2,45
|
|ISCTR
|22,16
|2.603.750.891
|% 3,36
|
|YKBNK
|19,82
|2.901.025.148
|% 3,23
|
|ISCTR
|22,16
|2.603.750.891
|% 3,36
|
|EKGYO
|7,41
|602.963.122
|% 0,54
|
|HEKTS
|22,64
|1.341.055.642
|% 1,52
|
|ODAS
|10,95
|628.904.147
|% 0,18
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9104
|28,9186
|% 0,16
|
|Euro
|31,4840
|31,4965
|% 0,01
|
|Sterlin
|36,4679
|36,6508
|% 0,35
|
|Frank
|32,8884
|33,0865
|% 0,17
|
|Riyal
|7,6833
|7,7218
|% 0,13
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,15
|25,18
|% 0,66
|
|Platin
|927,29
|929,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,18
|1.002,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,98
|80,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,77
|2.038,06
|% 0,66
|