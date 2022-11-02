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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

02.11.2022 22:51
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/11/2022
Karar Sayısı
2022 / 60
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ       : 02.11.2022
KARAR SAYISI       : 2022/60
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 01.01.2022-30.09.2022 ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 15.04.2019 tarihli Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2019 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmemiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı Konsolide Finansal Raporu ile 01.01.2022-30.09.2022 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
-   Konsolide Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu'nun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği,
-   Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış Konsolide Finansal Rapor'un, Şirket'in aktifleri, pasifleri, kar ve zararı ile finansal durumu hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun da Şirket'in işin gelişimini ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,
tespit olunmuştur.
Faik EKEN                                                                                      Birkan ERDAL
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                            Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
 
Arda DENİZHAN
Mali İşler Direktörü (CFO) ve İcra Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076423


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Tam 6.614 6.676 42,00  
Yarım 3.223 3.266 22,00  
Çeyrek 1.616 1.633 12,00  
Gümüş.Ons 19,71 19,74 0,25  
Gümüş Gr. 11,80 11,81 0,15  
B. Petrol 96,52 96,52 1,85  
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