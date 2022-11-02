***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi02/11/2022Karar Sayısı2022 / 60Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıKAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ : 02.11.2022KARAR SAYISI : 2022/60SERMAYE PİYASASI KURULU'NUNII-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIKarel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 01.01.2022-30.09.2022 ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 15.04.2019 tarihli Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2019 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmemiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı Konsolide Finansal Raporu ile 01.01.2022-30.09.2022 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde- Konsolide Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu'nun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği,- Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış Konsolide Finansal Rapor'un, Şirket'in aktifleri, pasifleri, kar ve zararı ile finansal durumu hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun da Şirket'in işin gelişimini ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,tespit olunmuştur.Faik EKEN Birkan ERDALDenetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiArda DENİZHANMali İşler Direktörü (CFO) ve İcra Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076423BIST