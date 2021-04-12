***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVodafone Telekomünikasyon A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%5,7Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%6,4İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/04/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etklerinin yenilenmesi ve güçlendirilmesi faaliyetlerini içeren bir servis sözleşmesi imzalamak üzere Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından resmi olarak davet edilmiş bulunuyoruz.Söz konusu iş için imzalanacak sözleşme, 01.04.2021 tarihinden itibaren 3 yıl boyunca geçerli olacaktır. Tarafımızca iş toplamının sözleşme birim fiyatlarıyla yaklaşık 90 Milyon TL civarında olacağı tahmin edilmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926642BIST