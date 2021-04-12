***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
12.04.2021 12:45
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%5,7
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%6,4
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/04/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etklerinin yenilenmesi ve güçlendirilmesi faaliyetlerini içeren bir servis sözleşmesi imzalamak üzere Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından resmi olarak davet edilmiş bulunuyoruz.
Söz konusu iş için imzalanacak sözleşme, 01.04.2021 tarihinden itibaren 3 yıl boyunca geçerli olacaktır. Tarafımızca iş toplamının sözleşme birim fiyatlarıyla yaklaşık 90 Milyon TL civarında olacağı tahmin edilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926642
BIST
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|Değişim
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:51
|QUAGR
|19,91
|569.247
|% 10,00
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|TUREX
|15,97
|745.304
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.544.767
|% 9,99
|
|UTPYA
|21,60
|2.427.708
|% 9,98
|
|MTRKS
|45,06
|1.505.950
|% 9,96
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|BRKO
|1,62
|1.106.401
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|546.751
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,85
|119.791
|% -8,84
|
|MERIT
|219,00
|200.007
|% -8,75
|
|KSTUR
|240,00
|271.450
|% -8,61
|
|NTGAZ
|16,09
|887.219.601
|% -2,66
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|EREGL
|16,37
|437.951.761
|% 0,37
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|HALKB
|4,61
|404.016.359
|% 1,54
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|GARAN
|6,63
|395.161.646
|% -0,15
|
|BJKAS
|12,29
|372.429.959
|% 9,93
|
|EKGYO
|1,84
|205.034.229
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,07
|222.719.367
|% -1,43
|
|HALKB
|4,61
|404.016.359
|% 1,54
|
|TSKB
|1,35
|105.895.626
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,13
|76.137.702
|% -0,88
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,1590
|8,1658
|% 0,14
|
|Euro
|9,7207
|9,7286
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,1990
|11,2552
|% 0,51
|
|Frank
|8,8082
|8,8612
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1697
|2,1805
|% 0,08
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-3,22
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|Altın Gr.
|457
|457
|-0,02
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|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-2,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-0,23
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-0,11
|
|Çeyrek
|730
|747
|-0,06
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|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
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|B. Petrol
|63,75
|63,75
|0,80
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