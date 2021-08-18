***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
18.08.2021 20:50
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Tusaş Motor Sanayi A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
31 Mart 2021 tarihi itibari ile %0,64
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
31 Mart 2021 tarihi itibari ile %0,13
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna katkısı hedeflenmektedir.
Açıklamalar
Tusaş Motor Sanayi A.Ş.'nin ürettiği PD170 Dizel Motoru için donanımı Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen "Motor Kontrol Ünitesi'nin seri üretimine yönelik çerçeve sözleşme bugün şirketimiz ile Tusaş Motor Sanayi A.Ş. arasında IDEF 2021 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959163
BIST
16:261.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,67
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:268,5286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0806
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
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8,5475
En Düşük
8,3769
16:269,9922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0773
|Açılış
|: 9,9450
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|Önceki Kapanış
|: 9,9350
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10,0144
En Düşük
9,8798
16:26489,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,21
|Açılış
|: 489,84
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:24
|DMSAS
|8,04
|113.078.090
|% 17,03
|
|PENTA
|88,80
|15.327.640
|% 14,88
|
|DOBUR
|23,32
|2.648.279
|% 14,43
|
|KTSKR
|52,65
|91.007.837
|% 12,89
|
|ESCAR
|20,20
|85.172.090
|% 10,56
|
|VAKKO
|10,52
|37.043.785
|% -7,64
|
|BRYAT
|386,10
|100.575.257
|% -7,08
|
|ALKIM
|15,56
|111.853.992
|% -6,71
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,28
|669.283.983
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,75
|503.879.118
|% -3,61
|
|THYAO
|12,24
|463.214.104
|% -0,08
|
|SISE
|8,72
|461.724.661
|% 1,16
|
|EREGL
|18,62
|426.379.375
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,85
|359.389.631
|% 0,54
|
|ODAS
|1,42
|148.800.161
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,55
|217.160.907
|% -1,54
|
|GARAN
|9,28
|669.283.983
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,75
|503.879.118
|% -3,61
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5235
|8,5269
|% 0,93
|
|Euro
|9,9849
|9,9923
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,6114
|11,6696
|% 0,21
|
|Frank
|9,2475
|9,3032
|% 0,76
|
|Riyal
|2,2643
|2,2756
|% 0,80
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-1,13
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,03
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|22,00
|
|Tam
|3.233
|3.315
|16,07
|
|Yarım
|1.563
|1.603
|7,77
|
|Çeyrek
|784
|802
|3,89
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,01
|
|B. Petrol
|66,30
|66,30
|-1,93
|
Seans Raporu
16:24
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16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 46 kaybederek (% -0.74 ) 1, 273
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, DMSAS, UFUK, GESAN, AGYO
-
16:36
SEYKM, VKING, OSMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:36
ALKIM, YONGA, BRYAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:36
Bu seansda işlem gören 217 hisse senedinden 85 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 121 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem