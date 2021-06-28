***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.06.2021 tarih ve 2021/30 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.Görüşme ve Kararlar:1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi kapsamında Şirketimiz nezdinde kurulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU'nun,Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET SABRİ ZAİM, Yönetim Kurulu Üyesi ENGİN ARIKAN, Yönetim Kurulu Danışmanı İSMAİL AYDIN GÜNTER ve Mali ve İdari İşler Direktörü MEHMET RIFAT SAYDI'nın seçilmelerine,2-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK-Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan, ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU ve MEHMET SABRİ ZAİM'in seçilmelerine,Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasınaDenetimden Sorumlu Komite Başkanı ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi MEHMET SABRİ ZAİM -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi3-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi kapsamında Şirketimiz nezdinde kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET SABRİ ZAİM'in,Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi ENGİN ARIKAN, Yönetim Kurulu Danışmanı İSMAİL AYDIN GÜNTER ve 700648 sicil no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisansı ile 205250 sicil no'lu Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey lisansına sahip Mali ve İdari İşler Direktörü MEHMET RIFAT SAYDI'nın seçilmelerine,Aday gösterme komitesi ve ücret komitesinin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944660BIST