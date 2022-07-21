***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 21.07.2022 (bugün) tarihli toplantısında alınan karar ileŞirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Mehmet Rıfat SAYDI'nın Şirketimizdeki görevlerinden ayrıldığı görülerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlığını taşıyan 11 inci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Tebliğ'in 11 inci maddesinde yer verilen asgari koşulları sağladığı anlaşılan Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ahmet ÇETİN'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği' ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,DENETİMDEN SORUMLU KOMİTEADI SOYADI GÖREVİFaik EKEN BaşkanBirkan ERDAL ÜyeKURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİADI SOYADIBirkan ERDAL BaşkanAbdurahman Murat KULOĞLU ÜyeAhmet ÇETİN ÜyeRİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİADI SOYADIAbdurahman Murat KULOĞLU BaşkanFaik EKEN ÜyeAhmet TOKSOY ÜyeArda DENİZHAN ÜyeKurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında ‘Aday Gösterme Komitesi' ve ‘Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine, Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebiyle herhangi bir ücret ödenmemesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047243BIST