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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

21.07.2022 21:24
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 21.07.2022 (bugün) tarihli toplantısında alınan karar ile
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Mehmet Rıfat SAYDI'nın Şirketimizdeki görevlerinden ayrıldığı görülerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlığını taşıyan 11 inci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere  Tebliğ'in 11 inci maddesinde yer verilen asgari koşulları sağladığı anlaşılan Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ahmet ÇETİN'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği' ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

ADI SOYADI GÖREVİ
Faik EKEN Başkan
Birkan ERDAL Üye
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

ADI SOYADI
Birkan ERDAL Başkan
Abdurahman Murat KULOĞLU Üye
Ahmet ÇETİN Üye
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

ADI SOYADI
Abdurahman Murat KULOĞLU Başkan
Faik EKEN Üye
Ahmet TOKSOY Üye
Arda DENİZHAN Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında ‘Aday Gösterme Komitesi' ve ‘Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine, Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebiyle herhangi bir ücret ödenmemesine,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047243


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