***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
10.07.2023 15:03
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 10.07.2023 (bugün) tarihli toplantısında alınan karar ile
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği' ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
ADI SOYADI
GÖREVİ
Faik EKEN Başkan
Birkan ERDAL Üye
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ADI SOYADI
GÖREVİ
Abdurahman Murat KULOĞLU Başkan
Faik EKEN Üye
Ahmet TOKSOY Üye
Arda DENİZHAN Üye
Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebiyle herhangi bir ücret ödenmemesine,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168884
BIST