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***KAREL* *TCELL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

24.04.2023 10:03
***KAREL* *TCELL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***KAREL******TCELL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler [TCELL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Bakım, Onarım ve Kurulum (Bölge Çözüm Ortaklığı)
İhaleyi Açan Taraf
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
27/06/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
22/08/2022
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
Tahmini 6 Milyar TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
Tahmini Oran %145,6 dır. (40 Aylık Tahmini İhale Bedeli 6 Milyar Türk Lirası / 2022 Yılı Brüt Satış Hasılatı 4.1 Milyar Türk Lirası)
Açıklamalar

24.08.2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimizin, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş,  Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.ile, toplam 58 ilde arıza müdahale, bakım-onarım ve kurulum hizmetlerini içeren Bölge Çözüm Ortaklığı hizmeti için başladığı sözleşme görüşmeleri tamamlanmıştır.
Sözleşme 26.8.2022 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiş olup 2025 yılı sonuna kadar yürürlükte kalacaktır.
Sözleşme birim fiyat sözleşmesi olup herhangi bir taahhüt içermemekle birlikte, 6 ayda bir yapılacak fiyat düzenlemeleri ile, 40 aylık sözleşme süresi içerisinde tahmini toplam ciro beklentimiz, fiyat düzenlemelerine de bağlı olarak yaklaşık 6 Milyar Türk Lirası'dır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140386


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