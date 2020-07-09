***KARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 10:15
***KARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KARSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858112
BIST
11:34118.235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -477,20
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
118.183
11:346,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8679
En Düşük
6,8526
11:347,7889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0137
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
11:34400,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,68
|Açılış
|: 400,60
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,80
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|35.656.522
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|24.979.516
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.223.313
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|5.103.163
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|41.920.451
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|8.427.739
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|31.385.877
|% -9,93
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|MRGYO
|2,43
|8.444.820
|% -9,67
|
|EDIP
|2,45
|7.920.609
|% -8,92
|
|THYAO
|11,70
|1.103.102.338
|% 3,45
|
|EKGYO
|2,25
|586.938.750
|% -1,32
|
|SISE
|6,46
|537.562.694
|% 1,41
|
|KRDMD
|3,23
|474.655.113
|% -1,22
|
|TRKCM
|4,54
|466.733.587
|% 5,34
|
|EKGYO
|2,25
|586.938.750
|% -1,32
|
|KRDMD
|3,23
|474.655.113
|% -1,22
|
|TRKCM
|4,54
|466.733.587
|% 5,34
|
|THYAO
|11,70
|1.103.102.338
|% 3,45
|
|SISE
|6,46
|537.562.694
|% 1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6514
|8,6948
|% 0,33
|
|Frank
|7,2938
|7,3378
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|6,16
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.617
|11,20
|
|Tam
|2.672
|2.685
|11,50
|
|Yarım
|1.298
|1.313
|5,60
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,00
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|0,07
|
|B. Petrol
|43,23
|43,23
|-0,07
|