***KARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2020 10:01
***KARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KARSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871205
BIST
10:201.092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,56
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.086
10:207,3989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0087
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4161
En Düşük
7,3684
10:208,7519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7855
En Düşük
8,7115
10:20455,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,01
|Açılış
|: 455,43
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
455,24
BIST En Aktif Hisseler10:20
|IZMDC
|21,56
|6.523.526
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.111.530
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|4.647.851
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|8.384.904
|% 9,98
|
|TKURU
|117,10
|284.202
|% 9,95
|
|FADE
|5,00
|930.975
|% -6,54
|
|BURCE
|20,00
|261.720
|% -5,93
|
|BFREN
|876,40
|2.257.368
|% -5,25
|
|EGCYO
|0,91
|47.850
|% -5,21
|
|DGGYO
|12,84
|11.442.986
|% -5,17
|
|SASA
|15,67
|185.242.477
|% -2,67
|
|PETKM
|4,12
|134.525.201
|% 0,24
|
|GUSGR
|6,38
|114.898.361
|% 2,41
|
|SISE
|6,01
|93.845.173
|% 0,50
|
|GARAN
|6,77
|87.770.179
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|83.672.560
|% 0,00
|
|PETKM
|4,12
|134.525.201
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,05
|51.318.024
|% -0,49
|
|GUSGR
|6,38
|114.898.361
|% 2,41
|
|TSKB
|1,10
|17.645.598
|% -0,90
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3965
|7,3989
|% 0,12
|
|Euro
|8,7448
|8,7519
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,6991
|9,7477
|% 0,03
|
|Frank
|8,0923
|8,1411
|% -0,25
|
|Riyal
|1,9666
|1,9765
|% 0,05
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-11,48
|
|Altın Gr.
|455
|456
|-2,82
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,07
|
|B. Petrol
|46,38
|46,38
|0,09
|
Seans Raporu
10:20
daha fazla
-
10:34FADE
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 195 adet işlem
-
10:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, YKBNK, TSKB
-
10:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 25 kaybederek (% -0.12 ) 1, 005
-
10:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, ANACM, MMCAS, SNGYO
-
10:32
ORMA, CRFSA, CUSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında