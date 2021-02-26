***KARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2021 14:26
***KARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913273
BIST
15:441.475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -13,30
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
15:447,4435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0908
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
15:449,0240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0676
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
15:44419,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,08
|Açılış
|: 419,28
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler15:42
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|27.739.422
|% 9,92
|
|ARTI
|5,99
|468.016
|% 8,91
|
|LINK
|56,15
|109.951.644
|% 8,61
|
|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|ATSYH
|6,38
|800.796
|% -9,89
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|THYAO
|13,50
|1.582.484.628
|% 0,82
|
|KOZAL
|128,50
|1.310.757.795
|% 0,23
|
|GARAN
|8,91
|1.085.088.898
|% -1,87
|
|PETKM
|5,20
|825.414.683
|% -1,52
|
|SASA
|39,88
|777.106.637
|% -4,36
|
|EKGYO
|2,26
|705.677.509
|% -2,16
|
|TSKB
|1,67
|382.228.558
|% -2,91
|
|KARSN
|3,96
|691.996.305
|% -6,38
|
|PETKM
|5,20
|825.414.683
|% -1,52
|
|SKBNK
|1,31
|198.164.024
|% -3,68
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4366
|7,4396
|% 1,18
|
|Euro
|9,0117
|9,0180
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,2919
|10,3435
|% 0,22
|
|Frank
|8,1328
|8,1818
|% 0,63
|
|Riyal
|1,9665
|1,9763
|% 0,60
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-9,21
|
|Altın Gr.
|421
|421
|2,69
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.843
|41,00
|
|Tam
|2.784
|2.857
|42,20
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|20,42
|
|Çeyrek
|675
|691
|10,21
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,80
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,13
|65,13
|-0,99
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Seans Raporu
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