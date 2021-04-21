***KARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 15:29
***KARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KARSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930041
BIST
15:261.342
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -23,00
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:268,1795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0723
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:269,8447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0758
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:26469,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,20
|Açılış
|: 469,14
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,62
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:24
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.648.940
|% 9,99
|
|JANTS
|780,00
|63.651.836
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|10.496.970
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|NUGYO
|12,66
|4.331.341
|% -9,96
|
|ODAS
|2,45
|223.025.948
|% -9,93
|
|PETKM
|6,42
|769.357.179
|% -2,28
|
|EREGL
|18,22
|738.157.652
|% -0,05
|
|GARAN
|6,96
|707.091.740
|% -1,83
|
|KRDMD
|7,10
|438.716.929
|% -1,39
|
|THYAO
|10,93
|338.101.754
|% -2,06
|
|YKBNK
|2,07
|309.922.869
|% -2,36
|
|PETKM
|6,42
|769.357.179
|% -2,28
|
|GARAN
|6,96
|707.091.740
|% -1,83
|
|ODAS
|2,45
|223.025.948
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|147.927.652
|% -1,09
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1782
|8,1834
|% 0,94
|
|Euro
|9,8376
|9,8437
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,3498
|11,4067
|% 0,70
|
|Frank
|8,8703
|8,9237
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1741
|2,1850
|% 0,85
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|8,77
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|41,00
|
|Tam
|3.088
|3.166
|44,20
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|21,38
|
|Çeyrek
|749
|766
|10,69
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,11
|
|B. Petrol
|65,32
|65,32
|-1,25
|