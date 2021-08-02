***KARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.08.2021 10:06
***KARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954053
BIST
10:301.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,36
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.398
10:308,4180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0201
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4787
En Düşük
8,4075
10:3010,0114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0251
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9850
|
10,0813
En Düşük
9,9884
10:30490,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,58
|Açılış
|: 490,53
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
489,82
BIST En Aktif Hisseler10:28
|KTSKR
|24,22
|18.446.330
|% 9,99
|
|SELVA
|8,95
|18.299.262
|% 9,55
|
|TSGYO
|2,99
|10.541.755
|% 7,94
|
|IDGYO
|3,23
|19.887.823
|% 7,67
|
|ORGE
|6,40
|12.194.034
|% 7,38
|
|METUR
|6,40
|31.071.790
|% -6,16
|
|BAGFS
|15,54
|169.945
|% -5,53
|
|VKING
|5,64
|1.972.646
|% -5,37
|
|KARSN
|4,35
|123.649.379
|% -4,81
|
|SANFM
|21,90
|905.006
|% -3,78
|
|YKBNK
|2,41
|125.750.002
|% 0,84
|
|KARSN
|4,35
|123.649.379
|% -4,81
|
|GARAN
|8,53
|111.364.927
|% 0,12
|
|SISE
|7,68
|86.394.227
|% 1,19
|
|ASELS
|15,71
|74.422.560
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,41
|125.750.002
|% 0,84
|
|ODAS
|1,35
|60.640.487
|% 1,18
|
|KARSN
|4,35
|123.649.379
|% -4,81
|
|CEMAS
|1,34
|36.437.973
|% 1,52
|
|EKGYO
|1,82
|44.793.301
|% 0,00
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4114
|8,4183
|% -0,23
|
|Euro
|10,0004
|10,0088
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,7209
|11,7796
|% 0,21
|
|Frank
|9,2817
|9,3376
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2442
|2,2554
|% 0,04
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-6,55
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|-11,00
|
|Tam
|3.251
|3.331
|-40,76
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-19,72
|
|Çeyrek
|788
|806
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,01
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|-0,72
|
Seans Raporu
10:28
daha fazla
-
10:41SELVA
Yüzde 9.91 oranında artışla 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 238, 005 adet işlem
-
10:40SELVA
Yüzde 9.79 oranında artışla 8.97 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 130 adet işlem
-
10:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, BIMAS, TKFEN
-
10:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, SISE, ASELS
-
10:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 7 artarak (% 0.54 ) 1, 239