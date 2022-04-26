***KARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 16:57
***KARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023870
BIST
16:582.435
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -48,06
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.430
16:5814,8075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0398
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
16:5815,8038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0299
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7867
16:58907,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,30
|Açılış
|: 907,23
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler16:56
|ACSEL
|43,12
|68.366.298
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|28.918.909
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,83
|4.355.047
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,80
|38.120.505
|% -8,66
|
|TSPOR
|5,92
|228.483.789
|% -8,36
|
|GSDDE
|4,05
|38.558.053
|% -8,16
|
|KGYO
|4,73
|21.213.225
|% -7,80
|
|THYAO
|39,46
|5.871.807.582
|% -0,35
|
|KRDMD
|14,89
|2.671.872.786
|% -1,13
|
|GARAN
|14,97
|1.791.430.433
|% 0,00
|
|SISE
|17,72
|1.602.020.519
|% -1,17
|
|EREGL
|33,74
|1.571.210.708
|% -2,20
|
|EKGYO
|2,66
|1.133.129.411
|% -3,62
|
|YKBNK
|4,99
|1.365.492.541
|% -2,73
|
|ODAS
|2,44
|596.759.703
|% -1,61
|
|KRDMD
|14,89
|2.671.872.786
|% -1,13
|
|TSKB
|1,92
|337.998.355
|% -3,52
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8029
|14,8065
|% 0,26
|
|Euro
|15,7961
|15,8053
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,7204
|18,8142
|% -0,29
|
|Frank
|15,3979
|15,4906
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9347
|3,9545
|% 0,16
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|7,87
|
|Altın Gr.
|907
|908
|5,76
|
|Cumhuriyet
|6.045
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.016
|6.166
|36,96
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|17,88
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|8,94
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,23
|
Seans Raporu
16:56
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