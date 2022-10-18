***KARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 17:33
***KARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KARSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072723
BIST
17:263.832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -15,52
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
17:2618,5841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
17:2618,2835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0085
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
17:26985,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,71
|Açılış
|: 985,96
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler17:26
|POLTK
|784,50
|22.797.238
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|153.676.297
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|79.520.370
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|7.479.976
|% 10,00
|
|BSOKE
|3,42
|90.625.172
|% 9,97
|
|KIMMR
|7,22
|13.802.815
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|135.438.587
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.873.379.000
|% -9,90
|
|KLRHO
|33,58
|217.945.130
|% -8,30
|
|MEGAP
|4,48
|35.157.271
|% -7,25
|
|THYAO
|97,15
|6.312.005.914
|% -1,32
|
|YKBNK
|9,40
|5.611.218.213
|% -3,19
|
|AKBNK
|14,96
|4.528.170.078
|% 0,74
|
|ASELS
|33,04
|3.765.679.590
|% 1,04
|
|EKGYO
|4,40
|3.636.437.701
|% -2,00
|
|EKGYO
|4,40
|3.636.437.701
|% -2,00
|
|YKBNK
|9,40
|5.611.218.213
|% -3,19
|
|TSKB
|2,66
|1.011.523.048
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,41
|3.101.284.073
|% 0,21
|
|SKBNK
|1,85
|580.543.757
|% -2,12
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5796
|18,5841
|% 0,02
|
|Euro
|18,2749
|18,2835
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,9394
|21,0444
|% -0,57
|
|Frank
|18,5958
|18,7079
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9327
|4,9574
|% 0,05
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-0,64
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,11
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.678
|6.757
|28,00
|
|Yarım
|3.254
|3.305
|16,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.654
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|0,03
|
|B. Petrol
|89,65
|89,65
|-1,97
|
Seans Raporu
17:26
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