***KARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 10:19
***KARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080244
BIST
10:194.709
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 52,40
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.713
En Düşük
4.677
10:1918,6136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6430
En Düşük
18,5685
10:1919,3286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0572
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,3790
En Düşük
19,2248
10:191.060,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,80
|Açılış
|: 1.060,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler10:19
|BRLSM
|24,44
|58.501.845
|% 9,99
|
|MIATK
|143,40
|12.559.402
|% 9,97
|
|SMRTG
|141,60
|31.868.638
|% 9,94
|
|YEOTK
|109,10
|47.186.704
|% 9,87
|
|ALBRK
|3,05
|172.085.762
|% 8,93
|
|MNDRS
|8,99
|99.249.090
|% -9,28
|
|SNGYO
|3,23
|46.771.915
|% -5,83
|
|TMPOL
|29,90
|3.837.413
|% -5,02
|
|ALCTL
|96,65
|14.122.675
|% -4,97
|
|LOGO
|55,00
|18.578.022
|% -4,68
|
|YKBNK
|11,02
|825.113.647
|% 2,13
|
|THYAO
|109,10
|752.636.531
|% 0,09
|
|SASA
|178,60
|586.209.657
|% 5,24
|
|AKBNK
|16,47
|584.361.616
|% 1,73
|
|HEKTS
|50,50
|495.254.779
|% 8,37
|
|EKGYO
|5,65
|447.225.099
|% 1,62
|
|YKBNK
|11,02
|825.113.647
|% 2,13
|
|ALBRK
|3,05
|172.085.762
|% 8,93
|
|SKBNK
|2,37
|118.566.033
|% 1,28
|
|ISCTR
|9,87
|478.177.732
|% 1,44
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6082
|18,6136
|% 0,07
|
|Euro
|19,3178
|19,3286
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,9682
|22,0784
|% -0,14
|
|Frank
|19,6285
|19,7468
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9360
|4,9608
|% 0,03
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-5,14
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.061
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.041
|7.163
|-32,00
|
|Yarım
|3.420
|3.502
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.750
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,04
|93,04
|-0,82
|