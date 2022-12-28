***KARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 17:34
***KARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090830
BIST
18:055.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -88,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.258
18:0518,7324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0615
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
18:0519,9564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0697
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
18:051.085,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.085,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|297,00
|295.263.933
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,59
|117.535.799
|% 10,00
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.312.810
|% 9,97
|
|CMBTN
|552,70
|64.834.213
|% -10,00
|
|KOZAL
|596,70
|4.731.203.691
|% -9,99
|
|YATAS
|32,32
|157.620.895
|% -9,97
|
|PLTUR
|17,36
|20.380.779
|% -9,96
|
|YESIL
|5,16
|59.575.289
|% -9,95
|
|THYAO
|140,00
|6.546.795.623
|% -2,17
|
|ENKAI
|31,86
|6.225.062.939
|% 4,25
|
|ASELS
|58,45
|5.222.419.962
|% 0,86
|
|KOZAL
|596,70
|4.731.203.691
|% -9,99
|
|KRDMD
|17,54
|4.564.284.860
|% -1,24
|
|EKGYO
|8,16
|3.305.039.398
|% -1,81
|
|KRDMD
|17,54
|4.564.284.860
|% -1,24
|
|ISCTR
|12,57
|3.046.981.887
|% -3,23
|
|YKBNK
|11,60
|2.747.888.982
|% -1,78
|
|PETKM
|19,02
|4.189.798.042
|% -3,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7094
|18,7324
|% 0,33
|
|Euro
|19,9378
|19,9564
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,5942
|22,7075
|% 0,92
|
|Frank
|20,1373
|20,2586
|% 0,64
|
|Riyal
|4,9629
|4,9878
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,72
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.339
|7.398
|-1,00
|
|Yarım
|3.554
|3.622
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.811
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|-0,09
|
|B. Petrol
|83,63
|83,63
|-1,05
|
Seans Raporu
18:05
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