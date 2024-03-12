***KARSN* *DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.03.2024 11:07
***KARSN******DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KARSN
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.01.2024
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.01.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.03.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.03.2025
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Değer Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin ihraççı olarak yer alacağı, 700.000.000 TL (Yedi Yüz Milyon Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere, Tebliğ'in 4 ile 6. Maddeleri çerçevesinde Tebliğ'de öngörülen şekilde yönetim sözleşmesine dayalı, çeşitli vadelerde ve şartlarda, yurt içinde TL cinsinden halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/362 sayılı toplantısında görüşülüp Kurulca onaylamıştır. Kurulun başvurumuza ilişkin kararı ve onaylı ihraç belgesi 12.03.2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş olup, ilgili karara konu onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç belgesi.pdf
EK: 2 Hukuki Durum Değerlendirme Raporu Kira Sertifikası İhraç-KARSAN.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257859
BIST