***KARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.02.2021 18:17
***KARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KARSN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Levent Göktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911460
BIST
18:051.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.547
18:057,0595
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0781
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0878
En Düşük
6,9534
18:058,5801
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1163
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,6064
En Düşük
8,4299
18:05410,07
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 10,06
|Açılış
|: 410,07
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
411,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|211,20
|754.389.116
|% 10,00
|
|DERIM
|12,76
|30.247.055
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|1.000.293
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|65.414.598
|% 9,99
|
|BRYAT
|549,30
|207.669.656
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.228.744.093
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|1.572.378
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|903.381
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|NIBAS
|24,80
|49.117.175
|% -9,95
|
|KOZAL
|138,50
|2.271.612.163
|% -4,42
|
|SASA
|40,34
|2.228.744.093
|% -10,00
|
|THYAO
|12,64
|1.901.073.778
|% 2,76
|
|VAKBN
|4,57
|1.756.049.587
|% -4,79
|
|KARSN
|5,58
|1.527.115.455
|% 7,10
|
|VAKBN
|4,57
|1.756.049.587
|% -4,79
|
|TSKB
|1,78
|629.566.553
|% 2,30
|
|KARSN
|5,58
|1.527.115.455
|% 7,10
|
|EKGYO
|2,43
|584.532.048
|% -0,41
|
|ODAS
|4,12
|905.408.559
|% 3,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0571
|7,0610
|% 1,14
|
|Euro
|8,5769
|8,5807
|% 1,38
|
|Sterlin
|9,8790
|9,9285
|% 1,34
|
|Frank
|7,8423
|7,8895
|% 1,14
|
|Riyal
|1,8749
|1,8843
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|23,35
|
|Altın Gr.
|410
|410
|9,91
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,19
|
|B. Petrol
|63,65
|63,65
|1,51
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 33 kaybederek (% -1.07 ) 1, 605
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, TSKB, KARSN
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17:59XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 31, 985.00 milyon TL de
-
17:59HEKTS
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 31.42 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 104, 761 adet işlem
-
17:56TKURU
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 310.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 951 adet işlem