***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.03.2022 15:39
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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-
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. N1 MaslakNo1 Plaza 34398 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 304099 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)'nin Şirket'in Bağımsız Denetim şirketi olarak bir yıl süreyle seçilmesine, söz konusu seçimin ve görev süresinin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011751
BIST
17:052.174
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 29,54
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
17:0514,8244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
17:0516,3797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 16,3500
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|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
17:05922,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 8,61
|Açılış
|: 922,55
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|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
922,63
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler17:03
|MAALT
|261,80
|36.908.351
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|36.155.986
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.862.984
|% 10,00
|
|AYEN
|13,21
|71.345.038
|% 9,99
|
|GZNMI
|31,70
|59.910.624
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|161.341.290
|% -10,00
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|DAGHL
|13,19
|3.150.300
|% -5,11
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|MMCAS
|2,41
|131.043
|% -4,74
|
|THYAO
|27,88
|1.775.995.277
|% 0,58
|
|KRDMD
|15,00
|1.737.249.953
|% 1,69
|
|EREGL
|36,26
|1.557.089.312
|% 0,28
|
|GARAN
|11,84
|1.398.812.930
|% 0,08
|
|SISE
|13,96
|1.172.640.965
|% 2,20
|
|YKBNK
|4,03
|749.215.845
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,31
|380.610.771
|% 3,12
|
|DOHOL
|3,55
|460.035.225
|% 1,14
|
|GARAN
|11,84
|1.398.812.930
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,00
|1.737.249.953
|% 1,69
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8237
|14,8263
|% 0,25
|
|Euro
|16,3780
|16,3860
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,4758
|19,5735
|% 0,23
|
|Frank
|15,8652
|15,9608
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9404
|3,9602
|% 0,25
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|9,54
|
|Altın Gr.
|918
|918
|4,11
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|27,00
|
|Tam
|6.055
|6.208
|27,89
|
|Yarım
|2.927
|3.003
|13,49
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|6,74
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,06
|
|B. Petrol
|114
|114
|5,79
|