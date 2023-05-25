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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

25.05.2023 17:17
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.05.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

     6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak,  Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların  denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer  faaliyetleri yürütmek üzere, Eski Büyükdere Cad. N14 Park Plaza 34398 Maslak  / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil  Müdürlüğü'ne 254683-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı olan BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin Şirket'in Bağımsız Denetim şirketi olarak bir yıl süreyle seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153884


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Tam 9.132 9.382 -233,64  
Yarım 4.468 4.589 -129,00  
Çeyrek 2.241 2.295 -57,00  
Gümüş.Ons 22,81 22,83 -0,25  
Gümüş Gr. 14,64 14,65 -0,11  
B. Petrol 75,52 75,52 -2,84  
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