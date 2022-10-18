***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
18.10.2022 15:59
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirket Aktifinde Yer Alan İki Adet Gayrimenkulün Değerlemesi
Rapor Tarihi
18.10.2022
Açıklamalar
Şirketimiz aktifinde yer alan iki adet gayrimenkulün değerlemesi Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılmış olup 18.10.2022 tarihli değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2022 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yer alacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072676
BIST
16:263.847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,55
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
16:2618,5933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
16:2618,3530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0610
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
16:26989,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,47
|Açılış
|: 989,14
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler16:26
|CRFSA
|46,88
|124.488.846
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|118.855.748
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|22.515.602
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|79.270.142
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|40.972.427
|% 9,96
|
|SAYAS
|23,12
|130.468.163
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.848.183.300
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,29
|12.692.926
|% -9,10
|
|MEGAP
|4,48
|32.100.004
|% -7,25
|
|MEGAP
|4,48
|32.100.004
|% -7,25
|
|THYAO
|97,05
|5.712.092.447
|% -1,42
|
|YKBNK
|9,62
|4.808.203.416
|% -0,93
|
|AKBNK
|15,16
|4.008.164.411
|% 2,09
|
|ASELS
|33,12
|3.492.114.736
|% 1,28
|
|EKGYO
|4,45
|3.341.184.294
|% -0,89
|
|EKGYO
|4,45
|3.341.184.294
|% -0,89
|
|YKBNK
|9,62
|4.808.203.416
|% -0,93
|
|TSKB
|2,67
|941.862.273
|% -2,20
|
|ISCTR
|9,48
|2.843.147.150
|% 0,96
|
|SKBNK
|1,86
|551.933.814
|% -1,59
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5808
|18,5933
|% 0,07
|
|Euro
|18,3472
|18,3530
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,9578
|21,0629
|% -0,48
|
|Frank
|18,6208
|18,7330
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9300
|4,9548
|% 0,00
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|4,93
|
|Altın Gr.
|988
|989
|1,85
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-13,00
|
|Tam
|6.690
|6.760
|31,00
|
|Yarım
|3.260
|3.306
|17,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.655
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,07
|
|B. Petrol
|90,70
|90,70
|-0,92
|
Seans Raporu
16:26
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16:41XU100
Endeks 3, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 79, 933.00 milyon TL de
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16:41IPEKE
Yüzde 9.96 oranında artışla 26.72 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 930, 493 adet işlem
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16:39OYAKC
Yüzde 4.25 oranında artışla 15.71 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 958, 195 adet işlem
-
16:38DERHL
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 4.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 052, 732 adet işlem
-
16:37AKSEN
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 42.68 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 271, 770 adet işlem