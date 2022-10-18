***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşVakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiŞirket Aktifinde Yer Alan İki Adet Gayrimenkulün DeğerlemesiRapor Tarihi18.10.2022AçıklamalarŞirketimiz aktifinde yer alan iki adet gayrimenkulün değerlemesi Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılmış olup 18.10.2022 tarihli değerleme raporu ekte yer almaktadır.Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2022 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yer alacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072676BIST