***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
01.11.2022 11:40
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.10.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirket Aktifinde Yer Alan İki Adet Gayrimenkulün Değerlemesi
Rapor Tarihi
18.10.2022
Açıklamalar
Şirketimiz aktifinde yer alan iki adet gayrimenkulün değerlemesi Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılmış olup 18.10.2022 tarihli değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanacak 30.09.2022 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yer alacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075832
BIST
12:144.091
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 112,29
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
12:1418,6246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
12:1418,4886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0850
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
12:14985,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,00
|Açılış
|: 985,87
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
987,90
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler12:12
|VAKKO
|33,88
|5.021.727
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|54.590.935
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|49.519.403
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|264.113.312
|% 9,98
|
|VKING
|16,34
|11.297.802
|% 9,96
|
|EMNIS
|50,45
|318.390
|% -9,99
|
|DYOBY
|20,32
|103.150.027
|% -9,45
|
|VERTU
|32,74
|110.567.075
|% -8,55
|
|YKSLN
|10,87
|75.644.239
|% -8,50
|
|DNISI
|8,17
|32.678.968
|% -8,10
|
|THYAO
|103,90
|2.906.235.028
|% 2,57
|
|SASA
|130,60
|1.781.951.553
|% 8,65
|
|SISE
|33,98
|1.610.485.640
|% 2,29
|
|AKBNK
|15,16
|1.440.012.716
|% 3,69
|
|TCELL
|26,98
|1.341.653.740
|% 5,23
|
|EKGYO
|4,49
|1.156.492.409
|% 1,81
|
|YKBNK
|9,54
|1.162.751.866
|% 3,58
|
|ISCTR
|9,59
|1.029.756.148
|% 2,90
|
|AKBNK
|15,16
|1.440.012.716
|% 3,69
|
|DOHOL
|6,10
|554.323.781
|% 2,35
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6164
|18,6186
|% 0,07
|
|Euro
|18,4692
|18,4778
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,3848
|21,4921
|% 0,59
|
|Frank
|18,6469
|18,7592
|% 0,85
|
|Riyal
|4,9402
|4,9649
|% 0,11
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|12,91
|
|Altın Gr.
|986
|986
|9,39
|
|Cumhuriyet
|6.601
|6.700
|29,00
|
|Tam
|6.631
|6.689
|38,00
|
|Yarım
|3.231
|3.268
|19,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,70
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,33
|
|B. Petrol
|94,11
|94,11
|1,30
|