Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu

01.11.2022 11:40
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu


***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.10.2022
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirket Aktifinde Yer Alan İki Adet Gayrimenkulün Değerlemesi
Rapor Tarihi
18.10.2022
Açıklamalar

       Şirketimiz aktifinde yer alan iki adet gayrimenkulün değerlemesi Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılmış olup 18.10.2022 tarihli değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanacak 30.09.2022 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yer alacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075832


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:144.091
Değişim :  2,82% |  112,29
Açılış :  3.987  
Önceki Kapanış :  3.979  
En Yüksek
4.100 En Düşük
3.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKKO 33,88 5.021.727 % 10,00  
AKCNS 48,40 54.590.935 % 10,00  
EDATA 22,24 49.519.403 % 9,99  
NTGAZ 32,62 264.113.312 % 9,98  
VKING 16,34 11.297.802 % 9,96  
daha fazla
12:12 Alış Satış %  
Dolar 18,6164 18,6186 % 0,07  
Euro 18,4692 18,4778 % 0,40  
Sterlin 21,3848 21,4921 % 0,59  
Frank 18,6469 18,7592 % 0,85  
Riyal 4,9402 4,9649 % 0,11  
daha fazla
12:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.646 1.646 12,91  
Altın Gr. 986 986 9,39  
Cumhuriyet 6.601 6.700 29,00  
Tam 6.631 6.689 38,00  
Yarım 3.231 3.268 19,00  
Çeyrek 1.620 1.633 9,00  
Gümüş.Ons 19,67 19,70 0,52  
Gümüş Gr. 11,78 11,80 0,33  
B. Petrol 94,11 94,11 1,30  
Seans Raporu 12:12
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru