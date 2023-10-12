***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşVakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiŞirket Aktifinde Yer Alan Üç Adet Gayrimenkulün DeğerlemesiRapor Tarihi12.10.2023AçıklamalarŞirketimiz aktifinde yer alan üç adet gayrimenkulün değerlemesi Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılmış olup değerleme tarihi 29.09.2023, rapor tarihi 12.10.2023 olan değerleme raporu ekte yer almaktadır.Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanacak 30.09.2023 tarihli finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yer alacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205214BIST